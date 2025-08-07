Block hat am Donnerstagabend seine Quartalszahlen vorgelegt und die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis im Gesamtjahr spürbar angehoben. Die Aktie springt im nachbörslichen Handel in erster Reaktion um zehn Prozent nach oben - ganz zur Freude von AKTIONÄR-Lesern, die der Kaufempfehlung in der letzten Ausgabe gefolgt sind.Statt der zuvor in Aussicht gestellten 1,9 Milliarden UDollar peilt der Zahlungsdienstleister nun 2,03 Milliarden an beim bereinigten operativen Ergebnis an. Auch beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär