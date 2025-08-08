Neuer auf Euro lautender CLO-ETF (PCL0) nimmt am 7. August 2025 den Handel an Xetra auf

Palmer Square Capital Management ("Palmer Square"), ein auf Kredite spezialisiertes Unternehmen für alternative Vermögensverwaltung mit einem verwalteten Vermögen von über 35,9 Milliarden US-Dollar* und einer der weltweit größten CLO-Emittenten, gab heute die Auflegung und den Handelsstart des Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF (PCL0) bekannt, des ersten passiven, auf Euro lautenden CLO-ETF, der speziell für europäische institutionelle Anleger konzipiert wurde und ein Engagement in CLO-Schuldtiteln mit AAA- und AA-Rating bietet. Der PCL0 wird am EUR CLO Senior Debt Index (ECLOSE) von Palmer Square gemessen und erweitert den differenzierten Zugang zu europäischen CLO-Senior-Anleihen weltweit. Der PCL0 ist der erste Teilfonds eines neu gegründeten irischen kollektiven Vermögensverwaltungsvehikels (ICAV), Palmer Square UCITS ICAV, einem Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der nach irischem Recht aufgelegt wurde.

"Die Auflegung von PCL0 verkörpert unsere Philosophie, unsere umfassende globale Kreditkompetenz und Erfahrung für innovative, anlegerorientierte Produktlösungen einzusetzen, die auf die weltweit steigende Nachfrage institutioneller Anleger nach dieser Anlageklasse zugeschnitten sind", sagte Angie Long, Chief Investment Officer und Portfoliomanagerin bei Palmer Square.

Chris Long, Gründer und CEO von Palmer Square, fügte hinzu: "Als neueste Ergänzung unseres globalen Angebots an Anlagelösungen ist PCL0 der erste einer Reihe von europäischen Palmer Square-ETFs, die ein hochwertiges Engagement in konjunkturresistenten vorrangigen CLO-Anleihen bieten. Damit erweitern wir den globalen Zugang zu unserer anerkannten Erfolgsbilanz und unterstreichen gleichzeitig unsere einzigartige Positionierung und Führungsrolle auf den globalen Kreditmärkten."

PCL0 bildet die Wertentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des ECLOSE ab, einem proprietären, researchbasierten Referenzindex, der 2024 von Palmer Square aufgelegt wurde und dessen Wertentwicklung seit 2018 zurückverfolgt werden kann. ECLOSE wurde entwickelt, um institutionellen Anlegern einen transparenten, regelbasierten und hochwertigen Referenzindex für auf Euro lautende vorrangige CLO-Anleihen zu bieten, und ist einer der Eckpfeiler für die Expansion von Palmer Square in den europäischen ETF-Markt.

"Unsere ETFs sind darauf ausgelegt, die Portfoliokonstruktion zu vereinfachen und gleichzeitig eine hervorragende Möglichkeit zu bieten, sich in den vorrangigen Tranchen von auf Euro lautenden CLOs zu engagieren", sagte Taylor Moore, Managing Director und Portfoliomanager bei Palmer Square. "Mit PCL0 können institutionelle Anleger effizient in das Universum der europäischen CLO-Anleihen mit AAA- und AA-Rating investieren und auf einfache Weise eine optimale Marktpräsenz erreichen."

Jeremy Goff, Managing Director bei Palmer Square, merkte an: "Als erster und einziger passiver UCITS-CLO-ETF, der die Performance-Charakteristika unseres ECLOSE-Index nachbildet, bietet PCL0 europäischen institutionellen Anlegern ein innovatives und einzigartiges Instrument für den Zugang zu diesem Markt und die Allokation von Kapital."

Palmer Square war von 2022 bis 2024 der größte CLO-Emittent in Europa1 und festigte damit seine Position an der Spitze des europäischen Marktes für strukturierte Kredite. Das Unternehmen hat vor über einem Jahrzehnt die ersten weltweit vertriebenen CLO-Indizes eingeführt, darunter den auf die USA ausgerichteten Palmer Square CLO Senior Debt Index (CLOSE) und den CLO Debt Index (CLODI). Aufbauend auf dieser Tradition markiert die Auflegung des PCL0 den nächsten Schritt, um den Ansatz und die Expertise von Palmer Square institutionellen Anlegern in ganz Europa zugänglich zu machen.

Palmer Square UCITS ICAV wird in Irland von Maples and Calder (Ireland) LLP beraten. Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited fungiert als Verwaltungsgesellschaft. J.P. Morgan fungiert als Verwalter, Registerführer und Verwahrstelle.

Weitere Informationen finden Sie unter www.palmersquarecap.com.

Über Palmer Square Capital Management

Palmer Square wurde 2009 von Christopher Long gegründet und hat Hauptniederlassungen in Kansas City und London. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von über 35,9 Milliarden US-Dollar in festverzinslichen Wertpapieren und Kreditinvestitionen für einen vielfältigen Kundenstamm, darunter institutionelle Anleger, Vermögensverwaltungsgesellschaften und vermögende Privatpersonen (Stand: 30.06.2025). Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf opportunistische Kredite, Ertragsstrategien, private Kredite und CLOs und bietet gleichzeitig zahlreiche Produktmöglichkeiten, darunter Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, separat verwaltete Konten, private Partnerschaften, CLOs und eine börsennotierte Business Development Company, Palmer Square Capital BDC Inc. (NYSE: PSBD).

Hinweise und Offenlegungen

Dies ist eine Marketingmitteilung. Anleger sollten sich bei ihrer Entscheidung über eine Anlage in den Fonds auf die Informationen im Prospekt, im Nachtrag zum jeweiligen Fonds und im letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des jeweiligen Fonds stützen. Potenzielle Anleger sollten vor der Zeichnung von Anteilen einer Klasse auch die KIID für die betreffende Klasse lesen, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können. Die beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds und nicht eines bestimmten Basiswerts, der sich im Besitz des Fonds befindet. Vollständige Informationen zu den Risiken finden Sie im Prospekt.

Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel eines passiv verwalteten Fonds erreicht wird. Die Wertentwicklung eines Teilfonds entspricht möglicherweise nicht der Wertentwicklung des von ihm nachgebildeten Index, unter anderem aufgrund der Anlagestrategie, der Gebühren und Aufwendungen sowie der Steuern.

Der Fonds gilt als komplexes Produkt. Von den Anlegern des Fonds wird erwartet, dass sie die Strategie, die Merkmale und die Risiken des Fonds, wie sie im Nachtrag offengelegt sind, und insbesondere die mit Anlagen in CLOs verbundenen Risiken verstehen und bewerten können, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Von den Anlegern wird erwartet, dass sie über Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzmärkten im Allgemeinen verfügen.

Die Anteile des Fonds sind ausschließlich für "erfahrene Anleger", "professionelle Anleger" und "geeignete Gegenparteien" bestimmt, jeweils gemäß der aktuellen europäischen MiFID-Vorlage (zum Datum des Nachtrags). Der Verkauf dieses Fonds auf dem Sekundärmarkt an Privatanleger ist nicht zulässig, und der Fonds darf solchen Privatanlegern nicht angeboten werden.

Der Fonds ist nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA") registriert und derzeit nicht an der Swiss Marketing Exchange ("SIX") notiert.

Der Fonds steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Financial Conduct Authority im Rahmen des Overseas Funds Regime ("OFR") und darf nicht an britische Kleinanleger vertrieben werden. Darüber hinaus steht die Notierung dieses Fonds an der London Stock Exchange ("LSE") derzeit noch aus.

Diese Mitteilung richtet sich nicht an Personen in den Vereinigten Staaten und darf von diesen nicht verwendet werden. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Ländern, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind oder in denen keine solche Zulassung erforderlich ist. Die Länder, in denen die Informationen verfügbar sind, finden Sie unter https://etf.palmersquarefunds.com/.

*Das verwaltete Vermögen von Palmer Square Capital Management LLC ist ungeprüft. Das verwaltete Vermögen ist eine Schätzung zum 30.06.2025 und umfasst Palmer Square Capital Management LLC und seine verbundenen Unternehmen.

1 Die Daten umfassen alle Transaktionen und Manager im CLO-Markt mit Ausnahme von Transaktionen im Mittelstand.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Medienkontakt: palmersquare@kcsa.com