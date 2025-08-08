Erfahrener CMO bringt bewährte Führungsqualitäten, Cybersicherheit und Erfahrung im Bereich Enterprise SaaS mit

Saviynt, der weltweit führende Anbieter von KI-basierten Lösungen für Identitätssicherheit und Governance, gab heute die Einstellung von Kevin Spurway als Chief Marketing Officer bekannt. Spurway verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Marketingpositionen im Bereich Enterprise SaaS und Software, unter anderem als CMO für private, vorbörsliche und börsennotierte US-Unternehmen. Er kommt von Feedzai, einer KI-basierten Plattform zur Prävention von Betrug und Finanzkriminalität, zu Saviynt.

"Wir freuen uns, Kevin im Führungsteam willkommen zu heißen. Er wird die Marketingbasis von Saviynt weiter ausbauen und uns dabei unterstützen, unsere Führungsposition im Bereich Identitätssicherheit auszubauen", so Paul Zolfaghari, President von Saviynt. "Ich habe bereits mit Kevin zusammengearbeitet und kann seine Marketingkompetenz, seinen einfühlsamen Führungsstil, seine starke Arbeitsmoral, seinen Fokus auf die Generierung von Leads und seine datengestützte Entscheidungsfindung bestätigen."

Vor seiner Tätigkeit bei Feedzai war Spurway CMO bei Similarweb, einem SaaS-Marktforschungsunternehmen, dem er vor dem Börsengang beitrat und das er 2021 an die US-Börse brachte. Vor seiner Tätigkeit bei Similarweb war er sechs Jahre lang CMO des Low-Code-Anwendungsentwicklungs- und Prozessautomatisierungsunternehmens Appian, wo er zu einem anhaltend hohen Wachstum beitrug und maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens als bester Software-Börsengang des Jahres 2017 beitrug. Zuvor hatte er leitende Positionen im Marketing und in der Unternehmensentwicklung bei PTC und MicroStrategy inne. Spurway erwarb seinen B.A. am Dartmouth College und seinen J.D. an der Harvard Law School.

"Ich freue mich sehr, bei Saviynt einzusteigen, einem wachstumsstarken Unternehmen mit einer starken KI-basierten Technologie und einer soliden Geschäftsentwicklung. Saviynt verfügt über die Möglichkeiten und Ressourcen, um Großes zu leisten und für seine Kunden etwas zu bewegen. Die Mitarbeiter von Saviynt haben mich besonders beeindruckt und mich mit ihrem Talent und ihrer Energie inspiriert", so Spurway weiter. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Einführung dieser wichtigen Technologie voranzutreiben, die für Unternehmen, die alle Identitäten sicher verwalten möchten, einschließlich der steigenden Anzahl von KI-Agenten, von entscheidender Bedeutung ist."

Weitere Informationen zu Saviynt finden Sie auf der Website.

Über Saviynt

Die KI-gestützte Identitätsplattform von Saviynt verwaltet und regelt den Zugriff von Menschen und nicht-menschlichen Akteuren auf alle Anwendungen, Daten und Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Kunden vertrauen Saviynt, wenn es darum geht, ihre digitalen Assets zu schützen, die betriebliche Effizienz zu steigern und Compliance-Kosten zu senken. Saviynt wurde für das KI-Zeitalter entwickelt und unterstützt Unternehmen heute dabei, die Einführung und Nutzung von KI sicher zu beschleunigen. Saviynt ist als führender Anbieter von Identitäts-Sicherheitslösungen anerkannt, die weltweit führende Marken, Fortune-500-Unternehmen und Regierungsinstitutionen schützen und stärken. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.saviynt.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250807853115/de/

Contacts:

Pressekontakt

Jacklyn Kellick

jacklyn.kellick@saviynt.com