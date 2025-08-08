Megaport bietet nun Zugang von 10 aller Rechenzentren weltweit und ist damit der weltweit führende Anbieter von Network-as-a-Service-Lösungen

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), der weltweit führende Anbieter von Network as a Service (NaaS), gab heute die Aktivierung seines 1000. Megaport-Standorts bekannt. Mit dem Erreichen dieses Meilensteins bietet Megaport nun Zugang von 10 aller öffentlichen Rechenzentren weltweit an und wird zur führenden anbieterunabhängigen NaaS-Konnektivitätsplattform.

With over 1,000 enabled locations, Megaport now provides access from 10% of all data centres worldwide.

Seit seinen Anfängen als Pionierunternehmen im Bereich Konnektivität hat sich Megaport inzwischen zur bevorzugten Lösung für IT-Teams entwickelt, die eine schnelle, flexible und sichere Verbindung zwischen Cloud-Diensten, Rechenzentren und Unternehmensstandorten benötigen. Die globale Präsenz des Unternehmens erstreckt sich mittlerweile über mehr als 160 Städte in 26 Ländern und ermöglicht direkte Verbindungen zu allen großen Cloud-Anbietern sowie zu Hunderten von Serviceanbietern.

"Die Marke von 1.000 Standorten zu erreichen ist für uns ein großer Meilenstein, aber noch mehr für unsere Kunden", sagte Michael Reid, CEO von Megaport. "Es geht nicht nur darum, überall eine Präsenz zu haben, sondern Unternehmen das Potenzial zu bieten, alles überall zu verbinden, und zwar mit mehr Flexibilität als je zuvor."

Gastgeber für den Launch des 1000. Megaport-Standorts war DataBank ein langjähriger Partner von Megaport an seiner SAN1-Anlage in San Diego. DataBank bietet eine marktführende Edge-Infrastruktur, die das Netzwerk-Fabric von Megaport perfekt ergänzt.

"Die Präsenz von Megaport in unseren Rechenzentren bringt unseren Kunden, die auf Cloud- und Netzwerkanbindungen mit niedriger Latenz und hoher Verfügbarkeit angewiesen sind, einen erheblichen Mehrwert", sagte Raul Martynek, CEO von DataBank. "Mit diesem Meilenstein beweist Megaport, wie wir Konnektivität neu definieren, und wir sind auf unsere maßgebliche Rolle darin stolz."

Angesichts der anhaltend stark steigenden globalen Nachfrage nach sicherer und flexibler Cloud-Konnektivität arbeitet Megaport kontinuierlich daran, unternehmenstaugliche Verbindungen für mehr Standorte, Unternehmen und Clouds auf der ganzen Welt bereitzustellen.

Über Megaport

Megaport verändert mit einer intelligenten und einfachen Plattform zur Verwaltung aller Verbindungen die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Infrastruktur verbinden. Bauen Sie mit wenigen Klicks sichere, skalierbare und flexible Netzwerke auf, greifen Sie auf globale Endpunkte zu und erstellen Sie private Pfade in wenigen Minuten. Megaport genießt das Vertrauen der weltweit führenden Unternehmen und arbeitet mit globalen Dienstleistern, DC-Betreibern, Systemintegratoren und Managed-Services-Unternehmen zusammen. Megaport ist an mehr als 1000 Standorten weltweit vertreten und ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert. Schließen Sie sich der Netzwerkrevolution unter megaport.com an.

