Es ist ein Einbruch von historischen Proportionen: Der wertvollste Pharmakonzern der Welt verlor gestern 14 Prozent oder 85 Milliarden Dollar an Börsenwert wegen einer enttäuschenden Studie. Healthcare-Aktien erleben die größte Underperformance relativ zum S&P in diesem Jahrhundert. Kaum eine Woche vergeht, in dem nicht ein einstiger Highflyer vom Markt abgestraft wird. Erwischt hat es gestern den Branchenprimus Eli Lilly nach Vorlage neuer Geschäftszahlen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
