DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel etwas höher
DOW JONES--Mit moderaten Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 05.58 Uhr 66,0 Punkte auf 24.321,0. In den Handel gegangen war er mit 24.302,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.369,0 und das Tagestief bei 24.302,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 195 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2025 23:59 ET (03:59 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News