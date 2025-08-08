DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SELTENE ERDEN - Seitdem China im April schwere seltene Erden auf seine Exportkontrollliste gesetzt hat, herrscht Unruhe in der deutschen Industrie. Die Vorräte schwinden, und vielerorts droht letztlich die Produktion stillzustehen: Die Rohstoffe werden vor allem für Magnete eingesetzt, etwa in der Autoproduktion. Die aktuelle Notlage ist das Resultat jahrelanger Versäumnisse, wie eine aktuelle Studie zeigt. Während Länder wie Japan nach einem kurzfristigen Seltenerdbann 2010 Maßnahmen ergriffen, um ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren, blieb Europa untätig - und ist nun noch stärkeren Lieferkettenrisiken ausgesetzt als damals. Das zeigt die Erhebung des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII). (Handelsblatt)

August 08, 2025

