Ein Preissturz von über 20 Prozent - ausgelöst durch eine Zollansage aus dem Weißen Haus. Binnen Stunden bricht der Kupfer-Future ein, nachdem Donald Trump überraschend ankündigt: Halbfertige Kupfererzeugnisse werden mit 50 Prozent Zoll belegt, raffiniertes Kupfer - also Kupferkathoden - bleibt jedoch außen vor. Die Folge: Die US-Lager sind überfüllt und der Markt korrigiert das überhöhte Preisniveau in Rekordzeit.Doch der Einbruch markiert weniger den Beginn einer Krise als vielmehr die Rückkehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär