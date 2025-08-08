Seltene Erden im Fokus: St George sichert sich strategische Partnerschaft

Anzeige / Werbung

St George Mining rückt mit einem strategischen Schritt in den Fokus der brasilianischen Seltene-Erden-Industrie: Erstmals hat das Unternehmen eine großvolumige Materialprobe aus seinem vollständig kontrollierten Araxá-Projekt an das MagBras-Projekt geliefert - ein bislang einzigartiger Vorstoß unter den aufstrebenden Projektentwicklern im Land. Damit sichert sich St George eine Vorreiterrolle in einem wachsenden Zukunftsmarkt. Die gelieferte Probe stammt aus einem hochgradigen Vorkommen mit 40,64 Millionen Tonnen Erz bei einem durchschnittlichen Gehalt von 4,13% Gesamt-Seltene-Erden-Oxiden (TREO).

MagBras - Das fehlende Bindeglied in Brasiliens Magnetindustrie

MagBras ist ein ehrgeiziges öffentlich-privates Joint Venture mit dem Ziel, eine eigenständige brasilianische Produktion für Permanentmagnete auf Seltene-Erden-Basis aufzubauen - ein bislang nicht vorhandenes Element der heimischen Wertschöpfungskette. Neben St George zählen weitere Explorationsunternehmen sowie prominente Industriepartner wie Stellantis und Iveco zum Konsortium. Das Ziel ist klar: Der Aufbau einer vollständig brasilianischen Lieferkette - vom Rohstoff bis zum Hochleistungsmagneten.

Strategische Allianz für gemeinsame Entwicklung

Mit der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) bringt St George Mining seine hochwertige Araxá-Mineralisierung in eine potenziell richtungsweisende Partnerschaft ein. Im Zentrum der Kooperation mit MagBras steht die Entwicklung, Forschung und mögliche Produktion von Seltene-Erden-Magneten. Parallel sondiert das Unternehmen weitere strategische Allianzen - insbesondere in den USA und anderen globalen Märkten, wo der Ruf nach resilienten Lieferketten für kritische Rohstoffe immer lauter wird.

US-Fokus auf brasilianische Hightech-Rohstoffe nimmt zu

Die geopolitische Brisanz des Araxá-Projekts spiegelt sich im wachsenden Interesse der USA wider. Washington strebt Handelsabkommen mit Brasilien an - insbesondere im Hinblick auf Niobium und Seltene Erden, beides Rohstoffe, die das Araxá-Projekt in beachtlichen Mengen und Qualitäten liefern kann. St George könnte somit zu einem Schlüsselakteur in künftigen transatlantischen Lieferketten avancieren.

Ressourcenwachstum - Bohraktivitäten in vollem Gange

Zeitgleich treibt St George die Erkundung seiner Lagerstätte mit Nachdruck voran. Aktuell sind fünf Bohrgeräte im Einsatz, um das Potenzial der Lagerstätte weiter auszubauen. Ziel ist es, die bislang offenen Vorkommen zu erweitern und durch gezielte Infill-Bohrungen den Ressourcenstatus auf "Indicated" anzuheben - ein Schritt, der die Projektbewertung erheblich steigern könnte.

Fazit

St George Mining positioniert sich als zukunftsorientierter Akteur in einem strategisch wichtigen Rohstoffsegment. Die Partnerschaft mit MagBras eröffnet Zugang zu einer integrierten Wertschöpfungskette für Seltene Erden in Brasilien - mit dem Araxá-Projekt als zentralem Rohstofflieferanten. Das zunehmende geopolitische Interesse - insbesondere aus den USA - unterstreicht das Potenzial, Teil neuer, sicherer Lieferketten für kritische Metalle zu werden. Diese Dynamik dürfte auch international Aufmerksamkeit erregen und ähnliche Partnerschaften inspirieren.

Nicht zuletzt wird die Ressourcenerweiterung mit Hochdruck vorangetrieben. Die laufenden Bohrkampagnen in Araxá unterstreichen das Ziel, die bestehende Lagerstätte quantitativ wie qualitativ weiter aufzuwerten - ein klares Signal an Investoren und Industriepartner gleichermaßen.

---

