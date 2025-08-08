Der nächste Kupfer-Megahit steht in den Startlöchern! Klein bewertet, riesiges Potenzial: Investmentperle vor gewaltigem Kurssprung! Tolle Explorationsergebnisse treffen auf starkes Investoreninteresse!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Namen von Mogotes Metals Inc., ein Unternehmen, mit dem die Swiss Resource Capital AG (SRC) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: Swiss Resource Capital AG · Autor(in): Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 08.08.2025, 07:00, Europe/Berlin

Liebe Leserinnen und Leser,

die Provinz San Juan in Argentinien stellt für Investoren im Bergbausektor eine äußerst attraktive Region dar. Sie ist bekannt für ihre reichen Rohstoffvorkommen, insbesondere an Kupfer, Gold und Silber, wodurch sie zu den wichtigsten Bergbaugebieten des Landes zählt.

Dabei ist das Kupfergebiet Vicuña an der Grenze zwischen Argentinien und Chile ein schnell aufstrebender Hotspot für Kupfer und Gold. Projekte wie Filo del Sol von BHP und Lundin Mining, Lunahuasi und Los Helados von NGEx Minerals zeigen das Potenzial der Region als Quelle für kritische Metalle für die Energiewende.

Quelle: Mogotes Metals

Diese hohe Konzentration wertvoller Mineralien bietet Investoren ein enormes Potenzial für langfristige und profitable Projekte.

Erst Mitte Januar diesen Jahres schloss Lundin Mining gemeinsam mit BHP die Übernahme von Filo im Wert von 4 Mrd. CAD ab. Zuvor konnten Filo-Aktionäre der ersten Stunde einen Aktiengewinn von über 1.000% einstreichen.

Ein weiteres tolles Beispiel ist die Aktienperformance von NGEx Minerals Ltd. (ISIN: CA65343P1036)

Quelle: StockCharts.com

Innerhalb der letzten 12 Monate konnte der Aktienkurs von NGEx Minerals um über 130% zulegen und die Marktkapitalisierung verdoppelte sich von 2 auf nun über 4 Milliarden CAD.

Nächster Milliarden-Konzern in den Startlöchern!

So weit ist der dritte sehr interessante Gold-Kupfer-Player zwar noch nicht, doch auch Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) wird eine hervorragende Zukunft vorhergesagt! Den nächsten Meilenstein veröffentlichte das Unternehmen gerade erst vor wenigen Tagen!

Sensationelle Knaller Mitteilung im Vicuña Distrikt!

Quelle: Mogotes Metals

Die jüngste 3D-geophysikalische Modellierung der Vicuña-Struktur liefert beeindruckende Ergebnisse: Großflächige Anomalien erstrecken sich im Zielgebiet Los Mogotes, unmittelbar südlich der renommierten Filo del Sol-Lagerstätte.

Filo del Sol gilt als die größte Kupferentdeckung der letzten drei Jahrzehnte - bestätigt durch Lundin Mining und BHP.

Entscheidend: Die Ressource ist eindeutig nach Süden offen, also geradewegs in Richtung Mogotes. Damit positioniert sich Mogotes Metals strategisch innerhalb einer geologisch hochspannenden Fortsetzung dieses Systems - und potenziell im Zentrum eines neuen Distrikts mit enormer Wertkraft.

Quelle: Mogotes Metals

Einzelheiten zu den Zielstrukturen:

"Los Mogotes': Porphyr-Kupferziel

Die größte dieser Anomalien, das Los Mogotes Target, verfügt über eine Ausdehnung von etwa 1.600?m x 800?m mit einer Widerstandsanomalie von unter 100?Ohm/m. Sie befindet sich in einer Tiefe von rund 200 bis 500?m und ist von einem IP-Aufladbarkeits-Halo (30-90?ms) umgeben - Parameter, die auf eine verborgene porphyrische Kupfermineralisierung hindeuten!

"Meseta': Epithermales Edelmetallpotenzial

Direkt südlich der Filo del Sol-Grenze liegt das Zielgebiet Meseta, mit einer 1.000?m x 400?m großen Widerstandsanomalie (2.000-10.000?Ohm/m). Diese könnte auf Vuggy-Silica- oder Quarz-Alunit-Alterationen hinweisen - typische Vorläufer für hoch-sulfidische epithermale (HSE) Gold-Silber-Kupfer-Zonen. Oberflächenproben lieferten bereits bis zu 1,48 g/t Au und 18,8 g/t Ag, was die Hypothese weiter stützt!

"Cuenca': Potenzial für Gold-Silber-Venen

Das Cuenca-Zielgebiet liegt an der Flanke eines pilzförmigen Körpers mit starkem Widerstand. Die Venenstruktur zeigt 0,84?g/t Au und 16,2?g/t Ag in Gesteinsproben sowie klassische epithermale Merkmale (Dickit-Alunit-Gypsum-Jarosit). Die Geometrie deutet auf ein mögliches domähnliches System mit strukturkontrollierten Venen hin!

Fazit: Porphyr und Epithermale Systeme

Die drei identifizierten Zielgebiete - Los Mogotes, Meseta und Cuenca - bilden einen sogenannten "Mogotes Target Cluster", der die typischen Merkmale von verbundenen porphyrischen und epithermalen Systemen aufweist. Solche Systeme sind bekannt für die Koexistenz von Kupfer-Porphyr- und Gold-Silber-Epithermal-Zonen in unmittelbarer Nachbarschaft, ähnlich wie beim benachbarten Filo del Sol Projekt

Kursschub durch nächste Explorationskampagne

CEO Allen Sabet kommentierte, dass diese Ergebnisse eine Reihe vielversprechender Bohrziele definieren: Mit dem Los Mogotes Target, nur 2,5?km südlich der Filo del Sol-Ressource, bester Adresse und beachtlicher Größe. Ab Oktober ist eine gezielte Explorationskampagne geplant, die diese neuen Ziele weiterverfolgen soll!

Bereit für den nächsten Schritt! Neubewertung voraus!

Tolle Explorationsergebnisse treffen auf starkes Investoreninteresse!

Zwei prominente Marktteilnehmer (Filo und NGEx Minerals) haben eindrucksvolle Kursgewinne hingelegt und Mogotes kann nun nachziehen!

NGEX verzeichnete kürzlich eine Verdoppelung seines Aktienkurses - von rund 10 auf über 20?CAD - bei einer Marktkapitalisierung von etwa 4?Mrd. USD.

Die Jose Maria-Ressource von BHP wurde zur Hälfte für 900 Mio. CAD übernommen (Bewertung rund 1,8?Mrd. CAD).

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) dagegen wird aktuell mit einem Bruchteil dieser Größen bewertet - trotz vergleichbarer geologischer Perspektive. Über die letzten sechs Monate ist das Interesse strategischer Minengesellschaften deutlich gestiegen - an den Ergebnissen der Feldarbeit, aber auch an der langfristigen Positionierung.

Bewertung und Chance: ein günstiges Bewertungsumfeld

Im Vergleich zu den 4,5?Mrd. USD, die in der Region allein für Filo del Sol hinterlegt sind, oder den 1,8?Mrd. CAD (Jose Maria), steht Mogotes auffallend defensiv. Das eröffnet Anlegern hier einen attraktiven Einstieg mit deutlich höherem Hebel. Die Aktie hat bereits einen Lauf hinter sich, ist aber weiterhin billig bewertet - vor allem im Hinblick auf die potenzielle Belohnung durch geologische Kontinuität mit Filo sowie steigende Energie- und Metallpreise.

Quelle: StockCharts.com

Jetzt beginnt die entscheidende Phase!

Im Zentrum stehen drei Kernelemente:

Feldkampagne Nr. 4 und erste Bohrungen im Zielgebiet Vicuna/Los Mogotes. Geophysik- und Gewichtungsanalysen, um weitere Zielstrukturen zu verfeinern. Potenzial für Partnerschaften oder gezielte Akquisition, gestützt durch starkes Marktinteresse aus der Branche.

Diese nächste Phase könnte Mogotes in die erste Liga der Kupferexplorer katapultieren - mit enormer Hebelwirkung bei steigenden Rohstoffpreisen und wachsender Analystenbeachtung!

Schlussgedanke - Warum Mogotes jetzt besonders attraktiv ist

Geobiologisches Potenzial als Fortsetzung des Filo-Del-Sol-Systems

Starke Infrastruktur für Explorationssteigerung

Massive Neubewertungen in der Region bei vergleichbaren Projekten

Niedrige Bewertung mit großem Chancenprofil

Marktinteresse und steigender Rohstoffdruck als Treiber

Für Anleger mit Blick auf die Zukunft von Energie, Industrie und kritischen Metallen könnte Mogotes Metals der noch unbeachtete Champion im Kupfersektor sein: klein im Preis, groß im Potenzial. Wer jetzt zugreift, surft mit Zukunftstechnologie auf der Welle des nächsten globalen Megatrends - Kupfer!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Offenlegung (Art. 20 MAR / § 85 WpHG / VO (EU) 2016/958): Entgelt/Beziehung: IR-Vertrag mit dem besprochenen Unternehmen. Eigene Positionen (Herausgeber/Autor/Position): Long; Netto-Position: unter ≥ 0,5%. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an SRC: nein.

Quellen/Methodik: PR vom 05.08.2025; eigener Research; Annahmen: Markt-Rückenwind, Geologie-Upside, De-Risking durch Genehmigungen, Produktionssteigerungen & Partnerschaften/Finanzierungen.Wesentliche Risiken: Betriebs- & Kostenrisiko, Genehmigungs-, ESG- & Standortrisiko, Preis- & FX-Risiko.

Hinweis: Keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

