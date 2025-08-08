Klar, in Deutschland war sie in den letzten Wochen weniger spürbar, aber in vielen anderen Ländern der Welt macht sich die globale Erwärmung mitunter drastisch bemerkbar. Derzeit wütet beispielsweise in Südfrankreich der größte Waldbrand seit 1949. Über 50 Grad waren es zuletzt in der Türkei, ähnlich heiß im Iran, wo eine schwere Dürre zu einer großen Wasserkrise geführt hat. "Zwei Jahre nach dem heißesten Juli seit Beginn der Aufzeichnungen ist die jüngste Serie globaler Temperaturrekorde vorerst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
