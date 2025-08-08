St George liefert Seltene Erden Probe - Analysten sehen bis zu 480% Kurspotential

Anzeige / Werbung

St George Mining treibt die Entwicklung bei der industriellen Verwertung seines Seltene Erden-Projekts in Brasilien voran. Das Unternehmen hat eine erste Großprobe aus dem Projekt Araxá an das MagBras-Konsortium geliefert - für den Aufbau einer brasilianischen Seltene Erden -Wertschöpfungskette.

Mit 40,64 Millionen Tonnen bei 4,13% TREO zählt Araxá zu den hochgradigen Seltene Erden -Vorkommen. Die jetzt gelieferte Probe soll in Studien zur Produktion von Seltene Erden-Magneten einfließen - und markiert die erste Lieferung dieser Art durch einen Projektentwickler in Brasilien.

MagBras: Heimische Industrie mit globalem Interesse

MagBras ist eine öffentlich-private Initiative zur Errichtung einer Produktionsstätte für Seltene Erden-Magnete in Brasilien: Das MagBras-Projekt zielt darauf ab, eine inländische Lieferkette für Seltene Erden-Produkte in Brasilien aufzubauen. Und zwar einschließlich der Herstellung von Seltene Erden-Magneten. Auch Autobauer wie Stellantis und Iveco sind beteiligt. St George hat eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet und prüft darüber hinaus Optionen für Partnerschaften in den USA und weiteren Märkten.

"Wir freuen uns nun, das erste Seltene Erden-Unternehmen in Brasilien zu sein, dass ein Seltene Erden-Produkt an MagBras für nachgelagerte Studien zur Magnetproduktion in Brasilien liefert," so Executive Chairman John Prineas.

US-Interesse an brasilianischen Rohstoffen wächst

Die geopolitische Relevanz des Projekts steigt. Die USA streben ein Handelsabkommen mit Brasilien zu Niobium und Seltenen Erden an. Das Araxá-Projekt enthält beide Rohstoffe in signifikantem Umfang - ein potenzieller Hebel für künftige Kooperationen.

"Die kürzliche Intervention des US-Verteidigungsministeriums in die Lieferkette […] zeigt, welche Rolle öffentlich-private Partnerschaften künftig spielen werden, da geopolitische Entwicklungen eine Neuordnung des globalen Marktes für Seltene Erden auslösen."

Bohrungen auf über 9.000 Meter geplant

Parallel zum industriellen Vorstoß läuft ein umfassendes Bohrprogramm. Ziel ist die Ressourcenerweiterung und eine Hochstufung der Klassifikation. Das Potenzial gilt in alle Richtungen als offen.

"Unser vollständig im Eigentum stehendes Araxá-Projekt verfügt über ein Weltklasse-Vorkommen an Seltenen Erden in Hartgestein. Wir sind zuversichtlich, dass die laufende umfassende Bohrkampagne im Araxá-Projekt, einschließlich mehr als 9.000 m Diamantbohrungen, das enorme Potenzial unseres Weltklasse-Erzkörpers weiter unterstreichen wird.

Analysten bestätigen das Potential

Auch Pitt Street Research ist von St George Mining überzeugt. So hat das Analystenhaus vor wenigen Tagen - am 01. August 2025 - seine Einschätzungen zu St George Mining angepasst. So sehen die Analysten einen Zielkurs von 0,13 A$ - 0,21 A$. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 0,036 A$ entspricht dies einer erwarteten Kurssteigerung durch die Analysten zwischen 260% - 480%.

---

Quelle: Analystenbericht Pitt Street Research, 01. August 2025: https://www.stgm.com.au/pdf/15b7eb17-eec3-4a55-9405-d49e5ca0ba2a/Pitt-Street-Research.pdf?Platform=ListPage

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

