Das schmerzt gewaltig: An nur einem einzigen Handelstag hat der US-Konzern Crocs fast 30 Prozent an Wert verloren. Auslöser für den Kurseinbruch war vor allem die überraschende Prognose des Herstellers der bekannten Gummischuhe. Demnach rechnet der Vorstand des Unternehmens mit einem Umsatzrückgang von neun bis elf Prozent im laufenden Quartal.Crocs-Chef Andrew Rees sagte zudem in einer Telefonkonferenz mit Analysten, US-Verbraucher verhielten sich insgesamt zurückhaltend mit nicht unbedingt notwendigen
