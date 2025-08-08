EQS-News: Eckert & Ziegler SE
2. Quartal 2025:
1. Halbjahr 2025:
Jahresprognose 2025:
Berlin, 8. August 2025. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) konnte ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2% auf 148,8 Mio. € leicht erhöhen. Das bereinigte EBIT der Gruppe stieg um 9% auf 35,4 Mio. €. Der Nettogewinn (aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen) legte um 19% zu und erreichte 21,4 Mio. € oder 1,03 € pro Aktie.
