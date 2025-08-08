DJ PTA-AFR: Rosenbauer International AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Leonding (pta000/08.08.2025/07:20 UTC+2) - Rosenbauer International AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.rosenbauer.com/fileadmin/user_upload/H1_25_DE_sec.pdf Veröffentlichungsdatum: 08.08.2025
Kurzbeschreibung: Zwischenmitteilung H1 2025
Aussender: Rosenbauer International AG Paschinger Straße 90 4060 Leonding Österreich Ansprechpartner: Mag. Tiemon Kiesenhofer Tel.: +43 664 80 679 6538 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com/ ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
