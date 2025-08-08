Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 08
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|07/08/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|250925.35
|5.7023
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|07/08/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40709650.00
|233984883.57
|5.7477
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|07/08/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|11779247.21
|5.3542
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|07/08/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|251894.39
|5.7401
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|07/08/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|2504377.00
|14150225.10
|5.6502
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|07/08/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|186557.28
|5.0045
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|07/08/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|2000000.00
|12551207.91
|6.2756
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|07/08/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5020000.00
|28226818.08
|5.6229
