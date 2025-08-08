VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 08
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-07
|NL0009272749
|3740000.000
|335751460.44
|89.7731
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-07
|NL0009272756
|232000.000
|21120383.15
|91.0361
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-07
|NL0009272772
|513000.000
|36760691.15
|71.6583
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-07
|NL0009272780
|360000.000
|29531831.17
|82.0329
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-07
|NL0009690239
|7910404.000
|293842499.22
|37.1463
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-07
|NL0009690247
|2518390.000
|43286412.55
|17.1881
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-07
|NL0009690254
|2426537.000
|30298973.72
|12.4865
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-07
|NL0010273801
|2681000.000
|51181536.28
|19.0905
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-07
|NL0010731816
|778000.000
|64447725.69
|82.8377
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-07
|NL0011683594
|66250000.000
|2870802131.74
|43.3329
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-07
|NL0010408704
|29203010.000
|997116587.57
|34.1443
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-07
|NL0009272764
|328000.000
|20354630.35
|62.0568
