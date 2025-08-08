Anzeige
Freitag, 08.08.2025
PR Newswire
08.08.2025 08:06 Uhr
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, August 08

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-08-07NL00092727493740000.000335751460.4489.7731
VANECK AMX UCITS ETF2025-08-07NL0009272756232000.00021120383.1591.0361
VANECK MULTI-ASSET BALANCED2025-08-07NL0009272772513000.00036760691.1571.6583
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO2025-08-07NL0009272780360000.00029531831.1782.0329
VANECK GLOBAL REAL ESTATE2025-08-07NL00096902397910404.000293842499.2237.1463
VANECK IBOXX EUR CORPORATES2025-08-07NL00096902472518390.00043286412.5517.1881
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-102025-08-07NL00096902542426537.00030298973.7212.4865
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-52025-08-07NL00102738012681000.00051181536.2819.0905
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED2025-08-07NL0010731816778000.00064447725.6982.8377
VANECK MORN DM DIV LEADERS2025-08-07NL001168359466250000.0002870802131.7443.3329
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED2025-08-07NL001040870429203010.000997116587.5734.1443
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT2025-08-07NL0009272764328000.00020354630.3562.0568

