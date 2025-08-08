Es ist ein politischer Paukenschlag: Donald Trump öffnet Bitcoin und anderen Kryptowährungen per Executive Order den Weg zur Altersvorsorge in den USA. Donald Trump hat es wieder getan. Mit einer einzigen Unterschrift hat der republikanische Präsidentschaftskandidat Bitcoin und anderen alternativen Vermögenswerten den bislang verschlossenen Zugang zu einem der größten Kapitalmärkte der Welt geöffnet: den US-Rentenplänen vom Typ 401(k). Die am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
