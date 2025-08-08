Die Aktie des Kölner Motorenherstellers Deutz hat am Donnerstag sehr positiv auf die Zahlenvorlage reagiert. Der Kurs zog um bis zu +15% an und war damit bester Wert im Kleinstwerteindex SDAX. Zum Handelsende notierte das Papier +12% höher bei 8,45 €. Wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Und sollten Anleger noch auf den Zug aufspringen? Deutliches Wachstum im 2. Quartal Wie das Unternehmen mitteilte, sind die Umsätze im abgelaufenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de