The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.08.2025
ISIN Name
XS0826313990 RWE AG MTN 12/37
XS1405136364 BCO DE SABADELL 16/26 MTN
DE000NRW0HB9 LAND NRW SCH.R.1372 VAR
FR0128537232 FRANKREICH 24/25 ZO
DE000HEL0DB4 LB.HESS.THR.CARRARA02B/25
DE000DJ9ANA9 DZ BANK IS.A2696
XS2375836553 BECTON,DICK 21/25
DE000LB13CR3 LBBW STUFENZINS 19/25
DE000DK0JSB3 DEKA MTN SERIE 7611
