© Foto: Dall-EPinterest hat neue Quartalszahlen veröffentlicht, doch trotz Nutzer- und Umsatzwachstum fällt die Aktie wegen enttäuschender Gewinne.Die Aktien von Pinterest fielen am Donnerstag nachbörslich zeitweise um über 11 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Gewinnerwartungen für das zweite Quartal verfehlt hatte. Trotz eines soliden Umsatzwachstums und zunehmender Beliebtheit konnten die Zahlen nicht überzeugen. Verfehlte Erwartungen trotz 17 Prozent Umsatzplus Pinterest meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 33 US-Cent, während Analysten laut LSEG mit 35 US-Cent gerechnet hatten. Der Umsatz lag mit 998 Millionen US-Dollar jedoch leicht über den prognostizierten 975 Millionen US-Dollar, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE