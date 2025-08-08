Wie bereits vermutet, hat US-Präsident Donald Trump am gestrigen Donnerstagabend zwei weitreichende "Executive Orders" unterzeichnet. Die Maßnahmen zielen einerseits darauf ab, die als unfair empfundene Behandlung von Krypto-Unternehmen durch Banken zu beenden und andererseits, den Weg für digitale Vermögenswerte in der amerikanischen Altersvorsorge zu ebnen.Ein zentraler Punkt der neuen Politik ist der Kampf gegen das sogenannte "Debanking", bei dem Finanzinstituten unter dem Druck von Regulierungsbehörden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
