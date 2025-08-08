© Foto: UnsplashKursmassaker bei Trade Desk: Trotz solider Quartalszahlen sind die Aktien nachbörslich massiv eingebrochen. Grund ist der CFO-Rücktritt und ein schwacher Ausblick.Die Aktie von Trade Desk hat nach Vorlage der Quartalszahlen und der Ankündigung eines Führungswechsels dramatisch an Wert verloren. Nachbörslich sackte das Papier um mehr als 30 Prozent auf 61,72 US-Dollar ab - einer der größten Tagesverluste seit dem Börsengang. Grund dafür war nicht die Bilanz selbst, sondern vor allem der verhaltene Ausblick und der überraschende Rücktritt von Finanzchefin Laura Schenkein. Schenkein verlässt nach über zehn Jahren das Unternehmen und wird ab dem 21. August durch Alex Kayyal ersetzt. Kayyal war …Den vollständigen Artikel lesen ...
