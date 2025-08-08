FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bechtle haben am Freitag im vorbörslichen Handel von den Quartalszahlen des IT-Dienstleisters weiteren Auftrieb erhalten. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 3,3 Prozent auf 38,10 Euro. Damit würden die Papiere im Xetra-Handel die Kursdelle aus der Vorwoche wettmachen, als sie im Sog einer Prognosesenkung des Wettbewerbers Cancom unter Druck geraten waren.

Bechtle sieht nach einer längeren Flaute eine Belebung der Nachfrage. Das Geschäftsvolumen stieg im zweiten Quartal um 5,1 Prozent. Der Vorsteuergewinn ging gegenüber dem von einem Einmaleffekt aufgepolsterten Ergebnis im Vorjahreszeitraum um ein Fünftel zurück, fiel damit aber etwas besser aus als von Experten erwartet.

Die Profitabilität habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Knut Woller von der Baader Bank in einer ersten Reaktion. Zudem habe der IT-Dienstleister eine verbesserte operative Dynamik zum ersten Jahresviertel verzeichnet und die Jahresziele bestätigt./edh/mis

