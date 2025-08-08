Bitcoin-Mining auf Hyperspeed? HIVE will 25 EH/s bis Thanksgiving!

Anzeige / Werbung
HIVE Digital Technologies hat im Juli 2025 einen bedeutenden Fortschritt bekannt gegeben: Die weltweite Bitcoin-Mining-Kapazität habe erstmals die Marke von 15 Exahash pro Sekunde (EH/s) überschritten. Gleichzeitig sei die Monatsproduktion um 24 Prozent gestiegen, was nach Angaben des Managements auf den beschleunigten Ausbau des Standorts Yguazú in Paraguay zurückzuführen sei.
Rekordproduktion und gesteigerte Effizienz
Im Juli habe HIVE 203 Bitcoin erzeugt, im Vergleich zu 164 Bitcoin im Juni. Das entspreche im Durchschnitt 6,6 Bitcoin pro Tag. Die Rechenleistung (Hashrate) habe im Monatsverlauf mit 15,1 EH/s
einen neuen Höchststand erreicht. Gleichzeitig habe die eingesetzte Technik rund 19 Joule Energie pro Terahash verbraucht, was nach Angaben des Unternehmens für eine hohe Energieeffizienz
stehe.
Executive Chairman Frank Holmes habe gesagt, HIVE wolle mit seiner Wachstumsstrategie bis zum US-Feiertag Thanksgiving eine Leistung von 25 EH/s erreichen. Wenn die Bedingungen beim Mining gleichblieben, könne das bedeuten, dass täglich etwa 12 Bitcoin produziert würden. Präsident und CEO Aydin Kilic habe hinzugefügt, dass allein Phase 2 am Standort Yguazú künftig 6,5 EH/s durch wassergekühlte ASIC-Miner liefern werde.
Finanzielle Entwicklung trotz Bitcoin-Halving
Seit dem Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2025 habe sich der jährliche Bitcoin-Mining-Umsatz (Annual Run Rate) nach Unternehmensangaben von 105 Mio. US-Dollar auf 315 Mio. US-Dollar
verdreifacht. Das Management führe diese Entwicklung auf gesteigerte Hashraten, optimierte Produktionskapazitäten und stabile Marktpreise zurück. Der Umsatz pro Aktie sei seit Jahresbeginn um 65
Prozent gestiegen - von 0,83 US-Dollar auf 1,37 US-Dollar.
Das Unternehmen habe den Ausbau mithilfe einer sogenannten Bitcoin-Pledge-Strategie finanziert. Dabei seien Bitcoin im Wert von über 200 Mio. US-Dollar an einen Ausrüster verpfändet worden, um die Erweiterung auf 25 EH/s zu sichern. Laut Management sei dies ohne die Ausgabe neuer Aktien oder die Aufnahme von Schulden erfolgt. Eine Rückkaufoption zum ursprünglichen Verpfändungspreis gelte als strategischer Vorteil, da der aktuelle Marktwert der Bitcoin über diesem Niveau liege.
