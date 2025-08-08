135% Umsatzplus: Harvest Technology beschleunigt Expansion

Anzeige / Werbung

Die australische Harvest Technology Group Limited (ISIN: AU0000082422) hat das Juni-Quartal 2025 mit einem deutlichen Umsatzanstieg abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte der Gesamtumsatz um 135% auf 1,1 Millionen AUD (rund 616.000 Euro) zu. Das Wachstum wurde vor allem durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Remote-Operations-Technologien getragen.

Auch auf der Finanzierungsseite bewegt sich das Unternehmen: Zur Stärkung der Kapitalbasis nahm Harvest insgesamt 1,5 Millionen AUD (etwa 839.000 Euro) auf - aufgeteilt in 970.000 AUD über Fremdkapital und wandelbare Schuldverschreibungen sowie 530.000 AUD an zusätzlichen Mitteln im Juli. Damit sollen laufende Entwicklungsinitiativen und geplante Expansionen abgesichert werden. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 3,5 Millionen AUD.

Produktentwicklung und Markterweiterung im Fokus

Im Zentrum der operativen Entwicklung stand im Berichtsquartal der Start von "Project Neon", einer Edge-AI-Plattform zur Entscheidungsunterstützung in abgelegenen oder sicherheitskritischen Umgebungen. Erste Erlöse durch Hardwareverkäufe und Abonnements sollen im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2026 generiert werden. Zwei Subsea-Dienstleister gehören laut Unternehmensangaben zu den initialen Kunden.

Darüber hinaus verfolgt Harvest das Ziel, bestehende Kundenbeziehungen durch erweiterte Systemeinsätze weiter auszubauen. Die stärkere Nutzung der firmeneigenen Softwarelösungen soll insbesondere das wiederkehrende Geschäft stabilisieren.

Internationale Aktivitäten und technologische Integration

Parallel zur Produktentwicklung treibt das Unternehmen seine globale Präsenz voran. Im Nahen Osten wurde die Nodestream-Technologie in unbemannten Überwasserschiffen (USV) implementiert. Zudem setzt Harvest die Zusammenarbeit mit einem europäischen Verteidigungspartner über den australischen Vertriebskanal fort.

Ein technologischer Meilenstein ist die Integration der Nodestream- und Autopilot-Systeme in eine wetterfeste Gesamtlösung. Ziel ist es, eine robuste Plattform für den Einsatz in autonomen Fahrzeugen und maritimen Anwendungen zu schaffen. Damit positioniert sich Harvest verstärkt in einem Marktumfeld, das zunehmend auf kombinierte, skalierbare Technologien für den Remote-Einsatz setzt.

Das Unternehmen ist börsenseitig an der ASX in Australien beheimatet. Die Aktien können aber seit April auch an der Börse Frankfurt gehandelt werden.

---

Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post 135% Umsatzplus: Harvest Technology beschleunigt Expansion appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000082422