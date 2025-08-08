Die Apple-Aktie ist am Mittwoch zu neuem Leben erwacht. Nach einer wochenlangen Seitwärtsbewegung zogen die Kurse um gut +5% an. Der Donnerstab brachte weitere Gewinne mit sich, die das Papier auf ein neues 4-Monats-Hoch beförderten. Was steckt hinter dem Kurssprung und ist dieser wirklich nachhaltig? US-Produktion wird gestärkt Der iPhone-Konzern hat angekündigt, weitere 100 Milliarden US$ in Fertigungskapazitäten in den USA investieren zu wollen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
