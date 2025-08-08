Ethereum schafft es weiterhin nicht, über 4.000 US$ auszubrechen, doch könnte bei dem Altcoin bald ein massiver Kursanstieg folgen? Zumindest ein Experte erwartet jetzt eine Vervierfachung und sieht Chancen, dass ETH eines Tages die wertvollste von allen Kryptowährungen ist. Ethereum an wichtiger Marke Ethereum hat sich von seinem letzten Rücksetzer erholt und versucht erneut, in Richtung 4.000 US$ zu steigen. Bevor die psychologisch wichtige Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
