Eschborn (ots) -Die Omni Brands GmbH mit Sitz in Eschborn wächst weiter und sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zehn neue Mitarbeiter - darunter in den Bereichen Grafikdesign, Social Media, Performance-Marketing sowie kaufmännische und organisatorische Aufgaben.Das Team der Omni Brands GmbH mit den Geschäftsführern Florian Salzer und David Jaschenkow betreibt eine der führenden E-Commerce-Marken Europas für personalisierte Geschenkartikel. Die Marke bietet eine breite Auswahl an Produkten wie Leinwände, Poster und Decken, die Kunden einfach online personalisieren können, sodass jedes Produkt zu einem einzigartigen Geschenk wird. Die Produkte werden über eigene Online-Shops vertrieben und auf Plattformen wie Instagram und TikTok erfolgreich vermarktet.Bereits im ersten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von zehn Millionen Euro - ein klares Zeichen dafür, wie tragfähig und zukunftsorientiert die E-Commerce-Branche ist. Auf dieser Basis gelingt es Omni Brands, planvoll zu wachsen und seine Marke nachhaltig auf dem europäischen Markt zu etablieren."Wir wollen Europas führender Anbieter für personalisierte Produkte werden", erklärt Geschäftsführer Florian Salzer. "Dafür brauchen wir Menschen, die gerne in einem strukturierten Arbeitsumfeld Verantwortung übernehmen."Wer bei Omni Brands arbeitet, den erwartet eine strukturierte Einarbeitung, ein attraktives Gehalt und echte Karriereperspektiven. Neue Mitarbeiter profitieren von einem sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive, denn jede Einstellung ist auf eine unbefristete Übernahme ausgerichtet. Ein klar strukturiertes Arbeitsumfeld mit definierten Prozessen und Abläufen sorgt zudem für Orientierung und Sicherheit im Arbeitsalltag. Das Büro in Eschborn bietet eine moderne, gut ausgestattete Arbeitsumgebung - mit klimatisierten Räumen, ergonomischen Arbeitsplätzen und aktueller Technik.Auch Quereinsteiger finden bei Omni Brands passende Einstiegsmöglichkeiten - besonders im Bereich Marketing. Neue Teammitglieder profitieren von einer digitalen Schulungsplattform, die exklusives Fachwissen bereitstellt und alle wichtigen Abläufe Schritt für Schritt erklärt. So können auch Berufs- und Quereinsteiger innerhalb kürzester Zeit eingearbeitet werden und frühzeitig Verantwortung in ihrem Aufgabenbereich übernehmen.