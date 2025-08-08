Wien (ots) -
Deutschlands Abhängigkeit von Chinas seltenen Erden wächst - Chinas Dominanz ist größer als befürchtet
- EU und China kündigten am 24. Juli neue Exportregeln für seltene Erden an - dennoch bleibt Lage für Europas und Deutschlands Industrie kritisch und unterschätzt
- Studie zeigt bislang unterschätzte, verborgene Abhängigkeiten bei seltenen Erden - diese betreffen vor allem kritische Zwischenprodukte und nicht nur Rohstoffzugang
- Seit 2007 haben sich Handelsrisiken deutlich verschärft - Europa, die USA und Deutschland besonders gefährdet
- Ohne alternative Bezugsquellen und eigene Verarbeitungskapazitäten drohen systemische Ausfälle entlang der Lieferketten - trotz vorhandener Rohstoffe
- China kontrolliert 91 % der Verarbeitung seltener Erden - und damit Europas Zukunftstechnologien; Abhängigkeit wird bis 2040 bei 85 % bestehen bleiben
