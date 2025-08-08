Die NÜRNBERGER hat in einer am Freitagvormittag veröffentlichten Mitteilung verkündet, dass sie sich in Verkaufsgesprächen befindet. In einer Investor-Relations-Mitteilung hat die NÜRNBERGER am Freitag gegen 9 Uhr verkündet, dass sie sich im Rahmen der Adhoc-Meldung vom 14.05.2025 kommunizierten ergebnisoffenen Prüfung der Strategie in Verkaufsgesprächen befindet. Der Vorstand hat entschieden, zunächst die Gespräche mit einem der bis dato an den Gesprächen beteiligten Versicherer zu vertiefen, nämlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
