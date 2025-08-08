Datum der Anmeldung:
05.08.2025
Aktenzeichen:
B1-118/25
Unternehmen:
H.I.G. Capital LLC, Miami, Vereinigte Staaten von Amerika/Erwerb von Anteilen an der und Kontrolle über die HaMa Berlin Realitäten Berlichingenstraße 14 GmbH, Zossen, sowie weitere Gesellschaften der Ziegert Gruppe
Produktmärkte:
Wohnimmobilien
