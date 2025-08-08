Datum der Anmeldung:
05.08.2025
Aktenzeichen:
B1-120/25
Unternehmen:
Participatiemaatschappij Vlaanderen NV und Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV, beide Brüssel (Belgien)/Erwerb von gemeinsamer Kontrolle über die Brussels Airport Company NV, Etterbeek (Belgien)
Produktmärkte:
IT-Beratungsdienstleistungen
