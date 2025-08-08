Der Energy-Drink-Gigant Monster Beverage hat am gestrigen Donnerstag nachbörslich mit starken Quartalszahlen überrascht. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen über den Erwartungen - vor allem das Auslandsgeschäft glänzte. Die Aktie reagierte prompt und kletterte um sieben Prozent, was sie zum drittbesten Wert im S&P 500 machte.Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,50 Dollar, zwei Cent über dem Analystenkonsens. Im Vorjahr hatte Monster noch 0,41 Dollar je Aktie verdient. Der Umsatz wuchs um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
