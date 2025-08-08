Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Österreich gibt eine Staatsanleihe (ISIN CH1461438173/ WKN A4EECB) in Höhe von 165 Millionen Schweizer Franken heraus, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 0,855% und werde einmal jährlich ausgezahlt. Die nächste Zinszahlung erfolge am 22. Juli 2026, die Laufzeit ende am 22. Juli 2037. Handelbar sei die Anleihe ab einem Mindestwert von 5.000 Euro. Da die Anleihe in Schweizer Franken notiert sei, sollten Euro-Anleger zusätzlich zum Investmentrisiko das Währungsrisiko berücksichtigen. Fitch bewerte Österreich mit einem AA-Rating. (Bonds weekly Ausgabe vom 07.08.2025) (08.08.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de