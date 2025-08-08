© Foto: Mustafa Hatipoglu - AnadoluSoundHound AI überrascht mit einem Rekordquartal, hebt die Jahresprognose deutlich an und setzt mit seiner Sprach-KI neue Maßstäbe.SoundHound AI hat mit seinem zweiten Quartal 2025 die Erwartungen der Wall Street weit übertroffen. Der Spezialist für Sprach-KI erzielte einen Rekordumsatz von 42,7 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 217 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und hob seine Jahresprognose deutlich an. Die Aktie reagierte mit zwischenzeitig einem zweistelligen Kurssprung. "In unserem bislang stärksten Quartal haben viele unserer strategischen Entscheidungen sichtbare Ergebnisse geliefert", sagte CEO und Mitgründer Keyvan Mohajer. "Unsere Finanzkennzahlen sprechen für sich - sie …Den vollständigen Artikel lesen ...
