Berlin (ots) -Für alle Fans von Donald Ducks geheimnisvoller Superheldenidentität gibt es ab dem 12. August 2025 die Gelegenheit, kultige Abenteuer von Phantomias in einer hochwertigen Sammlung neu zu entdecken: Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) sorgt nun vierteljährlich mit der Phantomias Collection für erstklassiges Lesevergnügen.Die Reihe fasst jeweils zwei Ausgaben der beliebten LTB Ultimate Phantomias-Serie zusammen. Insgesamt ist die Phantomias Collection auf 24 Bände angelegt und deckt die gesammelten Phantomias-Abenteuer ab, die im Original zwischen 1969 und 2020 erschienen sind.Den Auftakt der Reihe bildet die legendäre Geschichte "Die Verwandlung" von 1969. In dieser Ursprungserzählung nimmt Donald Duck erstmals die Rolle von Phantomias an, der zunächst als maskierter Rächer auftritt, bevor er sich im Lauf der Jahrzehnte zunehmend zum Hightech-Superhelden mit futuristischen Gadgets wandelt. Ausgestattet wird er dabei von Daniel Düsentrieb, seine geheime Basis befindet sich unter Donalds Haus, gut versteckt vor den neugierigen Blicken von Daisy und seinen Neffen.Egmont Ehapa Media bietet mit jedem Band der LTB Phantomias Collection mehr als 600 prall gefüllte Comicseiten und verspricht spannende Abenteuer von unglaublicher Action. Ein Muss für Sammler und Neueinsteiger, denn die LTB Phantomias Collection präsentiert einen nostalgischen Rückblick auf den vermutlich komplexesten Entenhausener und wie alles begann.Das LTB Phantomias Collection Nr. 01 (ISBN: 978-3-8413-2255-5, D: EUR 18,99, A: 19,99 EUR, SFR 29,90) ist ab dem 12.08.2025 im Handel und online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich.