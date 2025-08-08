Anzeige
Das Kupferangebot bricht ein - und dieser neue Fund kommt genau zur richtigen Zeit
Dow Jones News
08.08.2025 10:03 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Mehr Zollsicherheit sorgt in Tokio für Kauflaune - Autoaktien sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich haben sich am Freitag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien gezeigt. Ausreißer nach oben war Tokio. Der Nikkei-225 machte einen Satz um 1,9 Prozent auf 41.820 Punkte und kratzt damit an seinem Rekordhoch. Für Kauflaune sorgte laut Marktteilnehmern, dass man jetzt mehr Klarheit über die tatsächliche Zollbelastung japanischer Exporte in die USA habe. Das habe Befürchtungen eines insgesamt wesentlich höheren effektiven Zollsatzes zerstreut. Der japanische Handelsbeauftragte Ryosei Akazawa hatte gesagt, dass der effektive US-Zollsatz auf 15 Prozent begrenzt sei.

In Seoul ging es nach vier Tagen mit Gewinnen um 0,5 Prozent nach unten. Zu den Verlierern gehörten dabei Aktien aus dem Rüstungssektor vor dem Hintergrund der jüngsten Spekulationen über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine. In Sydney büßte der Index nahe am Rekordhoch 0,3 Prozent ein. In Hongkong (Späthandel) ging es deutlicher abwärts um 1 Prozent, während in Shanghai am Ende des Handels ein Miniminus von 0,1 Prozent stand.

Gebremst haben dürfte an den chinesischen Börsen das nahende Ende der Zollpause am 12. August. US-Präsident Trump hat die Möglichkeit ins Spiel gebracht, die Zölle auf China zu erhöhen, nachdem er die Zölle auf indische Waren wegen des Kaufs russischer Energie verdoppelt hatte. Der Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, hält dies jedoch für unwahrscheinlich, weil die Zölle auf chinesische Importe bereits hoch seien. Er sagte: "Wir wollen nicht an einen Punkt gelangen, an dem wir uns selbst schaden." US-Handelsminister Howard Lutnick sagte derweil, er halte es für wahrscheinlich, dass man zu einer Einigung komme und den Vertrag um weitere 90 Tage verlängern werde.

Bei den Einzelaktien gewannen Sony in Tokio weitere 3,5 Prozent. Die Aktie hatte bereits am Vortag mit sehr festen Kursen auf gute Geschäftszahlen und Ausblick reagiert. Einen Satz um 10,4 Prozent machten Softbank Group, ebenfalls nach sehr starken Quartalszahlen, die wiederum von der Nachfrage nach KI befeuert wurden. Das Unternehmen ist unter anderem am Chiphersteller Arm beteiligt. Softbank notierten im Handelsverlauf auf einem Rekordniveau.

Toyota Motor meldete zwar für das erste Geschäftsquartal einen Rückgang des Nettogewinns und senkte die Gewinnprognose für das Gesamtjahr aufgrund der US-Zölle. Der Kurs stieg trotzdem kräftig um 3,5 Prozent. Händler begründeten die positive Reaktion mit der nun bestehenden Klarheit über die tatsächliche Zollbelastung, zumal Toyota davon besonders stark tangiert werde. Subaru verteuerten sich um 5,4 Prozent, ebenfalls nach Vorlage von Quartalszahlen. Nissan, Mazda und Honda legten mit der Zollnachricht ebenfalls durchweg stark zu.

In Sydney verbesserten sich Fortescue um 1,8 Prozent. Der Eisenerzförderer hatte mitgeteilt, mit chinesischen, australischen und internationalen Kreditgebern einen auf Renminbi lautenden Kredit von umgerechnet rund 2 Milliarden US-Dollar vereinbart zu haben. 

Index (Börse)       zuletzt    +/- %    % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.807,10    -0,3%    +8,4%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)   41.820,48    +1,9%    +2,3%    08:30 
Kospi (Seoul)      3.210,01    -0,5%   +33,8%    08:30 
Schanghai-Comp.     3.635,13    -0,1%    +8,4%    09:00 
Hang-Seng (Hongk.)   24.864,30    -0,9%   +24,3%    10:00 
 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00  Do, 09:26  % YTD 
EUR/USD          1,1652    -0,1   1,1666   1,1677 +12,5% 
EUR/JPY          171,63     0,0   171,57   171,52  +5,5% 
EUR/GBP          0,8676    -0,0   0,8679   0,8733  +5,5% 
GBP/USD          1,3431    -0,1   1,3441   1,3371  +6,7% 
USD/JPY          147,29     0,2   147,06   146,88  -6,3% 
USD/KRW         1.388,67     0,4  1.383,72  1.380,69  -6,1% 
USD/CNY          7,1360     0,1   7,1319   7,1313  -1,0% 
USD/CNH          7,1852     0,1   7,1809   7,1811  -2,0% 
USD/HKD          7,8498     0,0   7,8495   7,8498  +1,0% 
AUD/USD          0,6526     0,1   0,6522   0,6525  +5,1% 
NZD/USD          0,5961     0,0   0,5960   0,5957  +5,9% 
BTC/USD        116.727,65    -0,4 117.166,65 114.866,15 +21,6% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,24    63,88    -1,0%    -0,64 -11,3% 
Brent/ICE          65,84    66,43    -0,9%    -0,59 -11,3% 
 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.396,38  3.398,15    -0,1%    -1,78 +28,4% 
Silber           32,88    32,85    +0,1%    +0,03 +16,5% 
Platin          1.151,52  1.146,92    +0,4%    +4,60 +31,0% 
Kupfer            4,43    4,40    +0,6%    0,03  +7,7% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/uxd

