Der Münchener Verein hat die Abteilung "Data Analytics & KI" gegründet. Zum Leiter des neuen Kompetenzzentrums für Daten und künstliche Intelligenz wurde Dr. Patrick Ring berufen, ein Experte für KI und Datenanalyse. Vor seinem Wechsel zum Münchener Verein war Ring bei der ARAG Krankenversicherung. Der Münchener Verein hat eine eigene Abteilung für Daten und künstliche Intelligenz gegründet. Als Head of Data Analytics & KI hat das Unternehmen mit Dr. Patrick Ring einen Experten für künstliche Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact