Der Maklerpool [pma:] hat die Schleswiger Versicherungskontor GmbH übernommen, eine Tochter des Schleswiger Versicherungsvereins a.G. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft, die künftig als [pma:] Versicherungskontor GmbH firmiert, wurden Dr. Bernward Maasjost und Felix Maasjost ernannt. Der Münsteraner Maklerpool [pma:] bleibt weiter auf Expansionskurs und hat zum 29.07.2025 vom Schleswiger VVaG die Schleswiger Versicherungskontor GmbH (SVK) erworben. Der 1991 gegründete Versicherungsmakler betreut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
