Es läuft bei Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC): Nach einem neuen Rekordhoch am Donnerstag hat der Chiphersteller heute ein deutliches Umsatzwachstum für den Juli bekannt gegeben. Damit unterstrich TSMC erneut die starke Nachfrage nach Hochleistungschips für künstliche Intelligenz.TSMC hat am Freitag bekanntgegeben, im Juli einen Umsatzanstieg von 25,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 323,17 Milliarden Taiwan-Dollar (umgerechnet rund 10,8 Milliarden Dollar) verzeichnet zu haben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär