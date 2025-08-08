Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die European Investment Bank (EIB) bringt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN EU000A4ECKZ8/ WKN A4ECKZ) mit einem Volumen von 5 Milliarden Euro auf den Markt, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 2,875% pro Jahr und werde einmal jährlich ausgeschüttet. Die nächste Zinszahlung sei für den 18. Juni 2025 vorgesehen, das Laufzeitende sei am 18. Juni 2035. Die Anleihe sei ab einem Nominalwert von 1.000 Euro handelbar. Moody's bescheinige der EIB das Höchstrating AAA. (Bonds weekly Ausgabe vom 07.08.2025) (08.08.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
