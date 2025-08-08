Hannover (www.anleihencheck.de) - In einer historisch bedeutsamen Sitzung hat das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England gestern die Bank Rate um 25 Basispunkte auf 4,00% gesenkt, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Bedeutsam sei es insofern gewesen, dass aufgrund einer Pattsituation zum ersten Mal in der Geschichte der Bank of England ein zweiter Durchgang bei der Abstimmung zum Leitzins durchgeführt worden sei. Die ökonomischen Daten des Vereinigten Königreiches mit einer eher unauffälligen Inflation und einem sich drastisch abkühlenden Arbeitsmarkt würden geldpolitische Impulse derzeit auch nahelegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
