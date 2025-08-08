Der Schnellladeanbieter Electra weitet sein Sommerangebot auf Deutschland, Österreich und die Schweiz aus. Nach Italien bietet Electra das Schnellladen ab dem 13. August auch in der DACH-Region für nur 0,39 Euro bzw. CHF pro Kilowattstunde an. Der Aktionspreis gilt für alle Ladevorgänge über die Electra-App und läuft bis zum 30. September 2025, wie Electra mitteilt. Anfang Juli hatte der französische Anbieter den DC-Ladepreis in Deutschland von 0,59 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
