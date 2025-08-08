Ein Technologiewert meldet sich eindrucksvoll zurück. Ein milliardenschwerer Zukauf, wachstumsstarke Zukunftsmärkte und frische charttechnische Signale - die Weichen für die nächste Aufwärtsbewegung sind gestellt.Im Kerngeschäft sorgen KI-gesteuerte Lösungen und hybride Infrastrukturen für volle Auftragsbücher. Der Bestand im KI-Bereich liegt bei über 3 Milliarden Dollar. Ab 2026 wird ein zweistelliges Gewinnwachstum erwartet, bei einem prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter 10. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
