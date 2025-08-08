© Foto: Shuji Kajiyama - APSoftBank erlebt nach einem überraschend starken Quartalsgewinn ein Kursfeuerwerk und rückt mit geplanten IPOs wieder ins Zentrum der Investorenaufmerksamkeit.Die Aktien der japanischen SoftBank Group springen am Freitag zeitweise um satte 13 Prozent in die Höhe und erreichten damit ein neues Allzeithoch. Der Technologieschwergewicht legte nach einem deutlich über den Erwartungen liegenden Quartalsgewinn seine beste Tagesperformance seit fünf Jahren hin. Starke Quartalszahlen treiben Rallye Der Kurssprung folgt auf die Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Fiskaljahres (April bis Juni). SoftBank meldete einen Gewinn von 421,8 Milliarden Yen (umgerechnet rund 2,87 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE