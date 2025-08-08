Anzeige
Mehr »
Freitag, 08.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Kupferangebot bricht ein - und dieser neue Fund kommt genau zur richtigen Zeit
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 897791 | ISIN: IT0003132476 | Ticker-Symbol: ENI
Tradegate
08.08.25 | 12:17
14,902 Euro
+1,00 % +0,148
Branche
Versorger
Aktienmarkt
FTSE MIB
EURO STOXX 50
EURONEXT-100
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
ENI SPA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ENI SPA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,90614,90812:38
14,91014,91212:36
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ENI
ENI SPA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ENI SPA14,902+1,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.