Ein Chatbot als Spiegel der Seele. Doch was passiert, wenn dieser Spiegel Risse bekommt und eine verzerrte Realität zeigt, die dadurch für manche Nutzer:innen zur gefährlichen Gewissheit wird? Ein neues, beunruhigendes Phänomen namens "KI-Psychose" oder "KI-Wahn" rückt in den Fokus von Expert:innen. Auslöser ist ein exklusiver Bericht des Wall Street Journal, demzufolge Chatbots wie ChatGPT von OpenAI Nutzer:innen in wahnhafte Gedankenspiralen ziehen
