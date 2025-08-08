HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz nach Zahlen von 10,30 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Motorenherstellers habe von Kostensenkungen profitiert, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien positive Impulse aus dem rüstungsbezogenen Geschäft absehbar. Deutz bleibe ein äußerst aussichtsreicher Wert./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006305006
