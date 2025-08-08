Sieben Kunstwerke werden vorgestellt, darunter einige, die noch nie in Japan ausgestellt wurden. Tickets sind ab sofort erhältlich

teamLab Biovortex Kyoto, das permanente Kunstmuseum des Kunstkollektivs teamLab, wird am 7. Oktober 2025 im Rahmen des Projekts Südostbereich Bahnhof Kyoto in Minami-ku, Kyoto, eröffnet.

Mit einer Fläche von über 10.000 Quadratmetern wird es das größte Museum von teamLab in Japan sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250806738945/de/

Even if individual elements are separated in space and time, when a structural order appears among them, the elements transcend space and time and form a single entity. Despite significant changes in shape or size on the surface, or even if all of the elements are replaced, the single existence will be maintained. This spatiotemporal existence is part of the whole, it appears from the whole, and is returned to it. It is a living universe a biocosmos. (teamLab, Morphing Continuum teamLab)

In Vorbereitung auf die Eröffnung des Museums arbeitet teamLab derzeit an mehreren neuen Kunstwerken, darunter auch Werke, die noch nie in Japan ausgestellt wurden. Zu den ersten Kunstwerken, die als Teil des neuen Museums vorgestellt wurden, gehören Massless Amorphous Sculpture, Morphing Continuum, The Eternal Universe of Words, The Way of Birds und Forest of Resonating Lamps

Eines der Kunstwerke, das zum ersten Mal in Japan zu sehen sein wird, Massless Amorphous Sculpture, ist eine schwebende, riesige Skulptur, die durch eine einzigartige Umgebung entsteht, die Phänomene erzeugt, basierend auf dem Konzept der Environmental Phenomena von teamLab. Dieses Werk ist derzeit in Ausstellungen in Abu Dhabi, teamLab Phenomena und im Kunstzentrum von Miami zu sehen und wird zum ersten Mal in Japan präsentiert.

Tickets sind ab sofort auf der offiziellen Website erhältlich:

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Dieses Projekt, eine Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen aus Kyoto und Osaka, umfasst die Errichtung und den Betrieb einer Anlage auf einem städtischen Grundstück im südöstlichen Bereich des Bahnhofs Kyoto. Der Komplex soll ein "kreativer Knotenpunkt für die Schaffung und Verbreitung neuer Werte" werden. Geplant sind unter anderem eine komplexe Kultureinrichtung mit einem Kunstmuseum von teamLab und einem Kunstzentrum.

Mit diesem Projekt möchte teamLab die Vision der Stadt Kyoto für die Stadtentwicklung im südöstlichen Bereich des Bahnhofs von Kyoto unterstützen, deren Schwerpunkt auf Kultur, Kunst und Jugend liegt. Als Vertreter dieses Vorhabens wird teamLab mit mehreren Partnerunternehmen zusammenarbeiten, die enge Verbindungen zu Kyoto und Osaka haben.

teamLab Biovortex Kyoto

Eröffnung am 7. Oktober 2025

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto

Eintrittspreise

Erwachsene (ab 18 Jahren): 3.800 JPY

13-17 Jahre: 2.800 JPY

4-12 Jahre: 1.800 JPY

3 Jahre und jünger: kostenlos

Besucher mit Behinderung: 50 Ermäßigung auf den Erwachsenenpreis

Flexibler Pass (Eintrittszeit nicht festgelegt): 12.000 JPY

*Tickets sind für bestimmte Tage/Zeiten gültig.

*Tickets für Erwachsene und Besucher mit Behinderungen unterliegen einer dynamischen Preisgestaltung, sodass die Preise je nach Tag variieren können. Bitte kaufen Sie ein Ticket für das gewünschte Datum/die gewünschte Uhrzeit, nachdem Sie den Ticketpreis für den jeweiligen Tag überprüft haben.

*Für Tickets, die vor Ort im Museum gekauft werden, wird ein Aufpreis von 200 JPY auf den oben genannten Preis erhoben.

Ticket

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Für die Medien

Presse-Kit: https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=lthlq82v8w9ar71j3vyh3j6oq&st=b447so0p&dl=0

Teaser-Video: https://youtu.be/I4U1qdtoyWY?feature=shared

Offizielle Website: https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250806738945/de/

Contacts:

teamLab

E-Mail: lab-pr-info@team-lab.com

Medienanfragen: https://forms.gle/LnSSKQtgXpSfrB917